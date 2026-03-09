3月9日午前、静岡県伊豆の国市の住宅解体現場で、作業にあたっていた男性会社員が転落して死亡しました。 転落事故があったのは伊豆の国市吉田の一般住宅の解体作業現場で、3月9日午前11時前、「64歳男性が1階屋根から転落した」と一緒に作業をしていた人から消防に通報がありました。 転落したのは静岡県三島市大場の男性会社員（64）で、直後は全身の痛みを訴えていましたが意識が無くなり、搬送先の病院で死亡が確認されまし