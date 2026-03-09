ドライバー部門は今週もピン「G440 K」が1位。発売から4週連続での1位となった。ドライバーのランキングを調べると2位に「Qi4D MAX」が入っているなど、トップ10のうち6モデルがMAX系。その中でも、なぜ「G440 K」が売れるのか？有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんに話を聞いた。【写真】1位〜10位をまとめて発表！ ドライバー売り上げランキング「当店でも『G440 K』はよく売れていますし、テーラーメイドやキャロウェイと比較して