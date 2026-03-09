テレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）が8日に放送され、カブスの鈴木誠也外野手（31）がドジャース・大谷翔平投手（31）との関係について語った。現在開催されている第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では中心打者として期待通りの活躍を見せている鈴木。開幕前に米国入りした前西武監督で番組キャスターの松井稼頭央氏（5