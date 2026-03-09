【モデルプレス＝2026/03/09】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式Instagramが、3月9日に更新された。同日放送の111話で登場した命名書についての裏話が明かされ、話題を呼んでいる。【写真】「ばけばけ」ヒロインの夫役俳優「いい味出してる」劇中使用の筆文字披露◆「ばけばけ」命名書はトミー・バストウの直筆だった3月9