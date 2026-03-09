鹿児島ユナイテッドFCは8日、アウェーで大分トリニータと対戦しました。 J2の大分と対戦したユナイテッド。一進一退の展開のなか、前半22分。ユナイテッドは右サイドに攻め込むと、最後は嵯峨のシュート。しかし、これは枠の上に外れます。 その後も33分、カウンターで杉井が持ち上がると、河村から吉尾がシュート。度々チャンスを作りますが、無得点で試合を折り返します。 エンドが変わった後