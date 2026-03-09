スポーツや文化活動などで活躍した高校生や大学生を表彰する「岩崎育英文化財団賞」の授賞式が、鹿児島市でありました 今年の受賞者は、神村学園高等部の堀ノ口瑛太さん、ラ・サール高校の山中公裕さん、樟南第二高校の辰濱海静さん、鹿児島大学の手錢優那さんの4人です。 堀ノ口さんはサッカーの高校総体と選手権大会、全国2冠に貢献。 山中さんは「科学地理オリンピック日本選手権」で金メダルを受賞しまし