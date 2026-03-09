今年で4回目となる、プロ・アマの垣根を超えた野球の交流戦、「薩摩おいどんリーグ」が、8日まで行われ、鹿児島県内各地で熱戦が繰り広げられました。 「薩摩おいどんリーグ」は、大学から社会人さらにはプロまでがカテゴリーを越えて戦う交流戦です。4回目となる今回は、東京の大学や韓国のプロなど、過去最多の65チームが参加。県内各地で、16日間に渡って試合が行われました。 8日は、大学野球日本一