ニッポン放送「オールナイトニッポン」２０２６年度ラインアップ発表会が９日、都内で行われ、「オールナイトニッポンＸ（クロス）」（木曜・深夜０時）の新パーソナリティーを日向坂４６・正源司陽子が務めることが発表された。正源司は、約５万人のオーディションを勝ち抜き、２０２２年９月に日向坂４６の４期生として加入。かわいらしいルックスと明るく天真爛漫（てんしんらんまん）なキャラクターから加入時から高い人気