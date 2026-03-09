岡山市南区で大規模な林野火災が発生してから1年になるのを前に、火災の予防を呼びかける展示が岡山駅の地下で始まりました。 【写真を見る】「一つの火が一気に燃え広がって街を変えてしまう」大規模な林野火災から約1年、火災の予防を呼びかける展示【岡山】 激しく燃え上がる炎に、懸命な消火活動。会場には当時を記録した写真や、熱で焼け落ちた消防のホースなどが展示されています。 去年3月23日に岡山市南区で発生