仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。「このまま死ぬまで一人だったらどうしよう」と孤独感に襲われる杏のもとにある日、大学生の弟がイケメンの友人・鈴音 色を連れてきた！「帰る場所がない」という色を一晩泊めてあげた杏だが、妙に懐かれてしまい、「恋愛のサポートをする代わりに、家に住ませてほしい」という同棲契約を突きつけられてしまい……!?モテ年下イケメン×恋愛耐性ゼロOLが一つ屋根の下