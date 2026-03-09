おしゃれを保ちながら、少ない服ですっきり暮らすためのコツをご紹介します。インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）のケースです。ここでは、おとさんがすっきりクローゼットをつくるために実践している「服の見直しマイルール」3つについて語ります。1：役割がかぶる服はもたない突然ですが、黒いトップスは何枚もっていますか？私は2枚です。春夏と秋冬の2シーズンに分けて見たときに