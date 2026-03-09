中国の全国人民代表大会（全人代）に出席している隆基緑能科技董事長（会長）の鐘宝申（ジョン・バオシェン）氏が、1日の労働時間を8時間から7時間へと短縮することを提案した。中国メディアの第一財経が9日に報じた。鐘氏はこのほか、労働者の残業代について、支給水準の大幅な引き上げと会社側の支払いの拘束力強化、5年間さかのぼって請求できる制度の新設などを提案。「労働者の休む権利と報酬を受け取る権利を確実に保障すべ