春は抜け毛やパサつきなど、髪の悩みが増える時季。そこで毛髪ケアに詳しい毛髪診断士の伊熊奈美さんが、本当におすすめできる「無印良品のヘアケア用品」を5つセレクトしました。肌や髪が乾燥しやすい人にぴったりのシャンプーや、コスパのよい薬用スカルプケアなど、隠れ名品がそろっています。1：価格以上の満足感。植物発酵液シャンプー 無印良品の「植物発酵液シャンプーうるおい」は、マイルドに洗えるアミノ酸系洗