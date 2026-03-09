旅上手が実践する、荷物を軽量化するアイデアを紹介します。忙しい毎日でも推し活の地方遠征を楽しむ、ミニマリストのイラストレーター・おふみさんのケースです。ここでは、ひとり旅を快適にするバッグ選びや持ち物、ミニマムでも満足度を下げない旅支度のコツについて語ります。ただ減らすのではなく、必要なものを見きわめてミニマリストとしてSNSで情報発信するイラストレーターのおふみさんは、じつは家事や仕事で忙しい日々