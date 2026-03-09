厚生労働省は9日、シルバーバック（東京）が販売する砂絵玩具「カンタン！たのしい！ゆめかわ砂絵セット」など4製品に労働安全衛生法が定める基準値（0.1％）を超えるアスベスト（石綿）が含まれていたとして、使用しないよう注意喚起した。同社によると、同じ工場で製造された別の1製品（絶版）と合わせ、計5製品を自主回収。現時点で健康被害の報告は受けていない。同社ホームページで商品名や返品方法、問い合わせ先を公表