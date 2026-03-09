全国の7割の小中学校でFAXが使われていることがわかりました。【映像】9割以上が「押印が必要な書類がある」と回答文部科学省が公立の小中学校や教育委員会を対象に行った調査の結果、7割が「業務にFAXを使用している」、9割以上が「押印が必要な書類がある」と回答しました。FAXの相手として教科書を扱う会社をはじめ、教育委員会や給食センターなどがあがったということです。（ANNニュース）