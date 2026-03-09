ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！4月は年度が替わります。ご自身や家族のの進級進学、就職、転勤…ライフスタイルがガラッと変わる方も多いのでは。「家の中のものの入れ替わりも多くなる時期です」というのは、ライフオーガナイザーのお仕事で散らかったおうちを訪問することが多い下村志保美さん。スムーズに新生活をスタートさせるために、今捨てるべき15個のものについて