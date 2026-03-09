高市早苗首相は９日の衆院予算委員会に出席。米国とイスラエルによるイラン攻撃が始まった２月２８日、官邸で初期対応を済ませたのち石川県知事選に出馬していた馳浩氏の応援に駆けつけていたことに関して質問を受けた。８日に投開票が行われた石川県知事選は、新人で無所属の前金沢市長の山野之義氏が再選を目指した馳氏を接戦の末破って初当選。結果的に高市氏の応援は実らなかった。中道改革連合の小川淳也代表は「この候