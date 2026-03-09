演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ（63）が6日、自身のインスタグラムを更新し、17回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。 【写真】素敵すぎる！愛と笑顔あふれる結婚17年2ショット 「今日は17回目の結婚記念日。緒川さん、いつもいつも、毎日毎日、ありがとう。」と妻で女優の緒川たまき（55）に感謝を伝えた。「去年はふたりして、数日後に『あっ!』と思い出した3月6日を、今年はふたり共憶えてた。」とうっ