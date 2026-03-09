『オールナイトニッポン』2026年度ラインナップ発表記者会見が9日に行われ、元日向坂46の松田好花が4月から火曜日の『オールナイトニッポンZERO』（ニッポン放送／毎週火曜27時）のパーソナリティを務めることが発表された。あわせて、日向坂46の正源司陽子が木曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』（同／毎週木曜24時）のパーソナリティを担当することも明らかになった。【写真】日向坂46・松田好花の水着カット松田は2