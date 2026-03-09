お笑いタレントのラッシャー板前（62）が、9日放送のTOKYOMX「5時に夢中！」（後7・00）にVTR出演し、たけし軍団と罰ゲームにまつわるエピソードを語った。番組では、センブリ茶について追跡。その苦さから、バラエティー番組の罰ゲームでは定番となったが、その起源を追った。番組の調べでは、1980年代後半から90年代前半のクイズ番組で、よく使われるようになったという。中でも、89年にスタートしたクイズバラエティー