鈴木憲和農林水産大臣が、花粉対策として樹齢20年以上の杉人工林を431万ヘクタールから2割減少させると自身のX（旧Twitter）で明かした。 鈴木農水相は「花粉がキツイこの頃。私も花粉症……涙」とコメントし、続けて「農林水産省では、まずは、花粉が多くなる20年生以上の杉人工林を431万ヘクタールから2割減少させます」とした。 年間伐採面積を、現在の5万ヘクタールから2033年度までに7万ヘクタール