ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は9日、ハメネイ師の二男・モジタバ師がイランの新たな最高指導者に選出されたことを受け、祝意を表しました。モジタバ師に対しては「父上の路線を名誉ある形で継承し、厳しい試練に直面するイラン国民を結束させるものと確信している」とのメッセージを送った上で、イランへの揺るぎない支持と連帯を改めて強調しました。ロシアはイランに対し、アメリカ軍の位置情報を伝えるなど、水