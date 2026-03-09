こたつ大好きバンビ！ こたつの中に入るのも好きですが、飼い主の膝の上でぬくぬくするのも好きです。 足の上に顎を乗せて寝ている姿はとても可愛いのですが、ちょっとでも足を動かすとめっちゃ怒るんですよね…。でも全く動かさないとか無理じゃないですか。なので毎日理不尽に怒られております…。 もうちょっと飼い主に優しくしてくれ！