マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるウェイン・ルーニー氏はミケル・アルテタ率いるアーセナルの戦い方に肯定的な見方を示した。アーセナルは現在プレミアリーグで首位をキープしており、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を7に広げている。シティが1試合少ない状態ではあるが、悲願のプレミア制覇へ確実に近づいている。またカラバオカップでは決勝進出、FAカップも準々決勝進出、CLはリーグフェーズを首位で突