声優で歌手の上坂すみれがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演し、一番苦手な言葉を明かした。動画内で「『かわいい』が一番苦手な言葉」と告白した上坂。「デビューしたての頃は困り果てて『けんか売ってるんですか？』とかよく言ってたんですけど」と話し、共演者を驚かせた。上坂に「かわいい」と言う気持ちを伝えるためには「それは私よ〜く考えて考案した概念がありまして。『毛深