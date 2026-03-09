◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―韓国（９日・東京ドーム）韓国が１次ラウンド突破を目指し、オーストラリア戦に臨んだ。韓国は９回で「２失点以内かつ５点差以上での勝利」が突破条件。両チーム無得点の２回、先頭のアン・ヒョンミンが左翼線安打で出塁すると、続くムン・ボギョンが左腕・ウェルズのカーブを捉えて右翼席へ特大の２ランを運び、２点を先取した。試合前の時点では、２位をオーストラリア（２勝