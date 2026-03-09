巨人の小林誠司捕手（３６）が９日、１軍に合流した。チーム宿舎のある福岡・北九州に羽田空港から空路で移動した。１軍昇格ではなく、２軍から参加の形で１０日のソフトバンク戦（宇部）から１軍オープン戦に同行する。今季はキャンプ２軍スタート。２軍では若手とともに切磋琢磨（せっさたくま）し、時には熱心に助言をする場面もあるなど、前向きに取り組んできた。捕手は岸田、甲斐、大城、山瀬ら１２球団屈指の層の厚