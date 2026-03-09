大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）と菊池風磨（timelesz）がW主演を務めた映画『#真相をお話しします』が、ポルトガルで開催された「第46回ポルト国際映画祭」で、アジア映画の最高賞にあたるオリエントエクスプレス部門の最優秀作品賞を受賞した。【画像】映画『#真相をお話しします』BD初回限定完全版の詳細本作は2025年4月に公開され、興行収入21億円、観客動員150万人を突破した話題作。ミステリー作家・結城真一郎による小説