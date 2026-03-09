玉名市小島で交通死亡事故です。９日午前10時半頃、玉名市伊倉北方の伊藤カツコさん87歳が運転する軽トラックが道路左側のコンクリート壁に衝突し、その弾みで道路脇の水路がある田んぼに横転しました。 伊藤さんは意識不明の状態で病院に運ばれましたが、胸や腹部を強く打っていてその後、死亡しました。現場は緩やかなカーブで、警察が事故の原因を調べています。