サッカーのイラク代表が、今月に予定される２６年北中米Ｗ杯の大陸間プレーオフ（ＰＯ）の開催延期を国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に要請した。米国とイスラエルのイラン攻撃の影響で、開催地メキシコへの渡航が困難なため。イラクは３月３１日に１９８６年大会以来のＷ杯出場を懸け、ボリビア―スリナムの勝者と対戦予定となっている。領空と外国大使館が閉鎖され、選手を十分に招集できず、メキシコへのビザを確保できてい