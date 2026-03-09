上天草市で、ミモザの花が見ごろを迎えています。ミモザはマメ科のアカシア属で、春先に黄色い房状の花を咲かせます。3月8日の国際女性デーは「ミモザの日」とも呼ばれ、イタリアでは女性に感謝の気持ちを込めてミモザを贈る風習があり、日本でも広まりつつあります。 以前、造園業を営んでいた上天草市大矢野町の赤松正方さんは、5ヘクタールの土地に5種類、約30本のミモザを植えています。高さ5メートルか