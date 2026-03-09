【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで9日、ロシアのバルバラ・ボロンチヒナがアルペンスキーのスーパー大回転女子立位で金メダルを獲得した。ロシア勢の国代表としての金メダルは12年ぶり。