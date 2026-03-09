ニッポン放送「オールナイトニッポン」の２０２６年度ラインアップ発表会が９日、都内の同局で行われ、４月からサカナクション・山口一郎（４５）、日向坂４６・正源司陽子（１９）が新パーソナリティーを務めることが発表された。山口は、４月７日開始の「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）を担当。「音楽業界の裏側をたくさん知っておりますので、暴露系パーソナリティーとして頑張っていきたい」とジョー