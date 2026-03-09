◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国―オーストラリア（2026年3月9日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国は最終戦でオーストラリアと対戦。4大会ぶり1次ラウンド突破のためには5点差以上をつけ、かつ2点以内に抑えることが条件（9回終了の場合）となるが、2回登板前に先発の左腕・孫珠瑛（ソン・ジュヨン）が降板するアクシデントに見舞われた。初回は走者を出しながらも無失点で終えたが、