藤井聡太六冠（23）「王将」防衛の剣が峰。第5局2日目は、藤井六冠が永瀬拓矢九段（33）に勝利し、2勝3敗としました。 【写真を見る】｢もう一局指せるので 精一杯頑張りたい｣ “カド番”藤井聡太六冠が王将戦第5局で永瀬拓矢九段に勝利 2勝3敗に 5連覇を目指す藤井六冠に永瀬九段が、2年連続で挑戦する王将戦七番勝負。 藤井六冠が1勝3敗と“カド番”で迎えた第5局は、栃木県大田原市で8日から行われ、2日目の9日、永瀬九段の封