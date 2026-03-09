メ～テレ（名古屋テレビ） セントレアなどを周遊するクルーズ船の船長らが、免許の有効期限が切れているにもかかわらず、船を運航していたことがわかりました。 中部運輸局によりますと免許の有効期限切れが分かったのは、NTP名古屋トヨペットが運航し、セントレアなどを周遊するクルーズ船「雅」の、船長と機関長です。 2人は去年8月から10月までの間、船の運航に必要な「海技免状」の有効期限が切れて