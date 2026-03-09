メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が王将戦第5局に勝利しました。負ければタイトルを失う瀬戸際での戦いに、持ちこたえました。 王将戦七番勝負の第5局は、8日栃木県大田原市で始まりました。 先手の永瀬拓矢九段が先に仕掛ける展開でしたが、終盤、難しい局面の読み合いで上回った藤井六冠が88手で勝利しました。 「依然として苦しい状況なので、目の前の一局に集中していきたい」(藤井聡太六冠) 藤井