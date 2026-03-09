サッカーです。■松本山雅FCJ3の松本山雅FCはホーム「サンプロ アルウィン」でおよそ5か月ぶりに試合が行われ、今シーズン2勝目を挙げました。リポート「アルウィンの一部施設破損からおよそ5か月。ようやくこの場所での試合が戻ってきました、大勢詰めかけたこのスタジアムで勝利を届けることはできるでしょうか？」1万1000人以上のサポーターが詰め掛けた「サンプロアルウィン」でのホ}