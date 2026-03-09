県内で歯科診療所が減っています。全国では「コンビニより多い」と言われてきた歯科医院ですが、歯科医師の高齢化や物価高の影響で県内では閉院が相次いでいます。地域の歯科医療のいまを中島記者が取材しました。富山市の佐渡歯科クリニックです。「まずお口の中みてみましょう。いす動かします」県歯科医師会で専務理事を務める佐渡院長は歯科診療所の減少に危機感を抱いています。県歯科医師会佐渡忠司専務理事「特にここ数年