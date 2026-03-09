高止まりが続いていたコメの価格が値下がり傾向です。先週1週間の全国の小売店の平均販売価格は5キロあたり税込み3973円で3週連続で値下がりし、富山県内でも、税込およそ4000円で銘柄米を販売する店も出ています。滑川市の「PLANT-3 滑川店」です。武道キャスター「こちらのコメ売り場では富山県産米をはじめ、県外の銘柄米など数多く並んでいます。気になる価格は、富富富の5キロ一袋が税込4082円。一時期よりも少し安くな