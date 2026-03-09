「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップオーストラリア代表−韓国代表」（９日、東京ドーム）韓国のムン・ボギョンが特大の先制２ランを放った。二回無死一塁。左腕ウェルズの変化球を仕留め、右中間席中段へ届く２ラン。大逆転での１次リーグ突破を期待するファンから、大歓声が響き渡った。韓国が準々決勝に進出するには２失点以下に抑え、５点差以上での勝利が必要となっている。