富山地鉄の当時19歳の社員が線路で作業中に列車にはねられ死亡した事故で、現場責任者の男が業務上過失致死の罪に問われている裁判です。富山地裁は「過失の程度は非常に重い」などとして男に禁錮1年6か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。この事故は3年前、富山地鉄本線の線路内で作業をしていた19歳の男性社員が列車にはねられ死亡したものです。当時、安全管理を担う現場責任者だった堀内基被告（53）は列車の接近を確認し作