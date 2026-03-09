一時下げ幅が4200円を超えるなど、9日の日経平均株価は歴代3番目の下げ幅となりました。この歴史的な下落が私たちの生活にどんな影響を与えるのかについて、フジテレビ・智田裕一解説副委員長と見ていきます。木村拓也キャスター：今回の株価の下落の要因としては、中東情勢が緊迫化する中、原油の供給が停滞するとの懸念の高まりということですが、実際の原油価格はというと、ニューヨークの原油の先物相場は一時、1バレル＝119ド