あすにかけて関東でも雪9日の夜から10日にかけて、日本付近を進む2つの低気圧の影響で、西日本の日本海側や関東などで雨や雪が降る予想です。【CGで見る】きょう（9日）・あす（10日）の関東の雨・雪予想シミュレーション西日本の日本海側は、9日夜は雷を伴った雨や雪にお気を付けください。関東も9日夜から雨や雪の降る所があります。特に関東地方北部では10日朝にかけて雪が降る予想で、10日午後6時までに予想される降雪量は多い