ミラノ・コルティナパラリンピックで日本勢メダル第1号が出ました。パラアルペンスキー・女子スーパー大回転の座位が行われ、村岡桃佳選手（29）が銀メダルを獲得しました。村岡選手は3大会連続の表彰台で、金メダル4つを含む通算10個目のメダル獲得となりました。