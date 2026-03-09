プラスチックごみなどが海に与える影響を知ってもらおうと、佐渡海上保安署の職員が地元の保育園で紙芝居を行いました。佐渡市の梅津保育園を訪れたのは佐渡海上保安署の職員です。子どもたちにごみが海に与える影響について知ってもらおうと紙芝居を行いまいました。仲のいい子どもたちに会おうと冒険に出たウミガメのマリン。しかし、途中でクラゲと間違えポリ袋を食べてしまいます。お腹を壊したマリンが海上保安庁の巡視艇に救