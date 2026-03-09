グラビアアイドルの山田かなさんが、週刊SPA!3月10日号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場しました。【写真】大人のフェロモンを放つ山田かなさん大人っぽい、色っぽい、艶っぽい――さまざまな言葉で言い換えられる「雰囲気」という魅力。今回登場する山田さんは、まさにその空気感をまとったタイプ。誌面では、OLから大学に進学し、在学中からグラビアで活躍してきた彼女の持つ独特の存在感についてグラビアンたちが語り合う