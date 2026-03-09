老後破産しないためには、どのように普通預金を使うとよいのでしょうか？ 元銀行員の筆者と共に、考えてみましょう。家計簿代わりに管理ツールとして使う老後破産に陥ってしまう要因の1つに、「お金が何にどれくらい使われているのか分からない」ということがあります。それを防ぐためには、まずお金の流れを知ることが大切です。お金の流れを把握する方法としては、家計簿をつけることがよくすすめられます。しかし、家計簿をつけ