「女性アナ界No.1」と称される圧倒的スタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきたフリーアナの白戸ゆめのさんの1st写真集（タイトル未定）が4月21日、光文社よりリリースされます。3日発売の週刊FLASHの表紙＆巻頭に登場しました。【写真】大人のフェロモンを放つ白戸ゆめのさんタイを舞台に、過去最大露出に挑んだ初写真集から先行カットを10ページにわたり披露。白戸さんが「30歳の節目に出すのにふさわしい作品になった」と語るよ